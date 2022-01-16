Тренер молодежной команды киевлян Игорь Костюк рассказал о подготовке к весенней части сезона и матчу Юношеской лиги УЕФА против Депортиво.

"21 января вылетаем в Турцию, где через 2 дня проведем первый контрольный матч. Среди потенциальных соперников – турецкие команды, молодежная сборная Ирана. Другие спарринг-партнеры еще подыскиваются.

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Что касается подготовки непосредственно к матчу с Депортиво, то в Испанию мы отправимся утром 6 февраля. Следующие два дня будем проводить по одной тренировке, а заночевав после игры, 10 февраля вернемся назад.

Владимир Бражко и Антон Боль не смогут сыграть против Депортиво, и Мирча Луческу пожелал, чтобы они поехали на сбор с первой командой. Константин Вивчаренко проведет первый сбор с основой, далее предварительно планируется, что перед игрой Юношеской лиги УЕФА он присоединится к нам. Самба Диалло едет на сборы с командой U-19, он будет работать с нами и будет готовиться к игре против Депортиво.

Сейчас с нами тренируются несколько игроков из академии, перед выездом на сбор решим, кого будем брать с собой. Позиции у нас взаимозаменяемы, поэтому кадровые вопросы будем решать в процессе работы", – цитирует Костюка официальный сайт Динамо.

Напомним, главная команда Динамо отправится на подготовительный сбор в Испанию, который продлится 10 дней, уже завтра, 17 января. Там подопечные Луческу проведут 4 спарринга.

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