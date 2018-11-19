Диакате: В Динамо меня называли "Нигер"

Экс-защитник Динамо Пап Диакате вспомнил атмосферу внутри команды.

"До своего первого визита в Украину я о стране вовсе ничего не знал. Но когда я приехал в Киев, то увидел очень милый город. Прожив в столице некоторое время, он мне еще больше понравился. Действительно с теплом и любовью вспоминаю свой период в этой стране. Мне действительно понравилось все время, проведенное в Украине.

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"Черный", "Нигер". Так меня "подкалывали" ребята в команде. Рассизма в клубе не было. Они просто дали такое шутливое прозвище, но я в ответ тоже любил им что-то отвечать. Чаще всего называл их просто: "Свинина".

Алиев и Милевский были действительно очень сильными и хорошими футболистами, что не единожды доказывали на поле. Также они очень хорошие ребята в рабочем плане, в общении. С ними всегда было весело и приятно работать. Что касается их образа жизни, то это личное дело каждого. На мой взгляд, если ты профессионал, то твоя личная жизнь должна быть скрыта от посторонних", – цитує Діакате FootBoom.

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