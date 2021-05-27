"Почти 3 недели назад у меня внезапно возникла сильная боль в ноге. Я пошел к нашим врачам, потому что боль усиливалась. Сначала я подумал, что это защемление нерва или что-то подобное. Диагноз стал для меня шоком – у меня обнаружили два тромба в ноге .

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Мне сразу же назначили лекарства и выдали специальные чулки, которые теперь нужно носить круглосуточно. Врачи очень ясно дали мне понять, что с этой ситуацией не стоит шутить. Прописали почти полный покой. Я не могу бегать, не могу плавать, но, прежде всего, не могу играть в футбол. Я чуть не сошел с ума на сборах. Нет возможности ударить по мячу или показать упражнения игрокам, я не способен делать что-то активно.

Просто стоять на линии поля... Нет, так не пойдет, я так не хочу и не могу работать тренером. Я отказал всем заинтересованным в моей кандидатуре. Продолжать работать помощником тренера кажется мне неправильным путем, хотя с человеческой и профессиональной точки зрения было бы справедливо поработать с Фликом в сборной Германии. Это было бы самым удобным путем, но я не хочу этого. Когда я буду полностью здоровым – хочу использовать все, чему научился. Я буду рад реализовать свои идеи в какой-то команде", – цитирует Клозе Kicker.

Напомним, Клозе работал в тренерском штабе первой команды мюнхенской Баварии с мая прошлого года. Его контракт с баварцами действовал до конца текущего сезона.

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