Росарио Сентраль переиграл Ньюэллс Олд Бойз (1:0) в шестом туре чемпионата Аргентины. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Аргентина, 6-й тур

Росарио Сентраль – Ньюэллс Олд Бойз – 1:0

Гол: Ди Мария, 82

Росарио победил Ньюэллс Олд Бойз в дерби благодаря голу Ди Марии. Полузащитник, который успел поиграть за Реал и ПСЖ, классным ударом со штрафного переправил мяч в сетку. Стоит заметить, что с момента перехода в июле Анхель принял участие в шести матчах, забив три гола.

К слову, Ньюэллс Олд Бойз первая команда, за которую выступал Месси.