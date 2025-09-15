Вингер Росарио Сентраль Анхель Ди Мария принес своей команде ничью в матче с Бока Хуниорс в рамках 8-го тура Клаусуры (1:1).

Анхель Ди Мария оформил "сухой лист", он же "олимпийский гол" – аргентинский вингер забил в ворота Бока Хуниорс прямым ударом со штрафного. Этому взятию ворот могут позавидовать сами Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые за свои яркие карьеры так и не смогли отличиться подобным образом.

Роналду обошел Месси – назван самый богатый спортсмен мира

Ди Мария воспользовался ошибкой Леандро Брея – вратарь Боки ожидал навеса. Но экс-одноклубник Трубина по Бенфике закрутил мяч под дальнюю штангу.

Для Анхеля такой гол стал уже вторым в карьере. Впервые он оформил "сухой лист" в Лиге чемпионов сезона 2023/24 в ворота Зальцбурга.