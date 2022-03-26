Я просто хочу сказать вам спасибо за огромную любовь. Я всегда мечтал обо всем, что я пережил в эту прекрасную ночь. Пожалуй, это был мой последний матч в этой футболке дома, в Аргентине.

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Сказать, что это была чудесная ночь – ничего не сказать. Спасибо, спасибо и тысячу раз спасибо. Теперь хочу поздравить всю команду с прекрасным матчем. Идеальный вариант для всех, чтобы продолжать расти и мечтать вместе. Вперед, Аргентина!!!" – написал Ди Мария в Instagram.

Добавим, что в активе 34-летнего хавбека 120 матчей и 23 гола за сборную Аргентины. Очевидно, Анхель намекает на то, что отыграет ЧМ-2022 в Катаре и простится с национальной командой.

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