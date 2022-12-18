В финале ЧМ-2022 Анхель Ди Мария на 36-й минуте забил второй гол в ворота сборной Франции, оформив таким образом уникальный рекорд в истории сборных.

Месси установил уникальное достижение Мундиалей, забив на групповом этапе и во всех матчах плей-офф ЧМ-2022

По информации Gracenote Live, 34-летний хавбек стал первым игроком, которому удалось забить в финале чемпионата мира, Олимпийских игр и Кубка Америки. К слову, первый гол Аргентины – также на совести игрока Ювентуса: именно он заработал пенальти, который реализовал Лионель Месси.

Напомним, в 2008 году гол Ди Марии принес сборной Аргентины золото ОИ-2008 в Пекине, а в 2021-м полузащитник забил победный гол в финале Кубка Америки против Бразилии (1:0).

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