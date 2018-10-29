Ди Мария стал автором самого красивого гола недели в Лиге чемпионов

УЕФА признал гол хавбека ПСЖ Анхеля Ди Марии в ворота Наполи лучшим в 3 туре группового этапа Лиги чемпионов.

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что Ди Мария забил лучший гол недели в Лиге чемпионов.

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Аргентинец на 90+2 дальним ударом попал в девятку ворот Давида Оспины и спас ничью для ПСЖ.

Парижане после 3 туров имеют 4 очка и занимают 3 место в турнирной таблице группы С.

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