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Ди Мария стал автором самого красивого гола недели в Лиге чемпионов

26 октября 19:21 214 Читати українською
Ди Мария стал автором самого красивого гола недели в Лиге чемпионов
Гол Ди Марии в ворота Наполи / BBC Sport

УЕФА признал гол хавбека ПСЖ Анхеля Ди Марии в ворота Наполи лучшим в 3 туре группового этапа Лиги чемпионов.

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что Ди Мария забил лучший гол недели в Лиге чемпионов.

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Аргентинец на 90+2 дальним ударом попал в девятку ворот Давида Оспины и спас ничью для ПСЖ.

Парижане после 3 туров имеют 4 очка и занимают 3 место в турнирной таблице группы С.

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига чемпионов3 турПарк де Пренс (Париж)

Пари Сен-Жермен - Наполи: Среда 24 октября 2018

Пари Сен-Жермен
Матч окончен
2 : 2
Наполи
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