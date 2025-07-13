Легендарный полузащитник еще 2 недели назад забивал за Бенфику на Клубном ЧМ, а сегодня отличился в первом же матче после возвращения в Росарио Сентраль.

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Ди Мария уверенно реализовал пенальти на 78-й минуте домашней игры против Годой Крус. 37-летний ветеран снял футболку и довел местные трибуны до экстаза. 18 лет назад он забил в прощальном матче перед отъездом в Бенфику, а теперь делает это в новом дебюте.

Ди Марию под аплодисменты трибун сняли на 89-й минуте, но партнеры даже в большинстве умудрились растерять преимущество. Годой Крус на 90+1 получил удаление, а на 90+5 праздновал спасительный гол.

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