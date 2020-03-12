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Ди Мария пропустит первый матч ПСЖ в 1/4 Лиги чемпионов из-за абсурдной желтой карточки

06:00 54 Читати українською
Ди Мария пропустит первый матч ПСЖ в 1/4 Лиги чемпионов из-за абсурдной желтой карточки
Анхель Ди Мария / Getty Images

Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария испортил свое удачное выступление в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии Д (2:0).

28’ Неймар
45+1’ Хуан Бернат
 
Эмре Джан 88’
28’ Неймар
45+1’ Хуан Бернат
88’ Эмре Джан

Аргентинец получил свою третью желтую карточку в Лиге чемпионов 2019/20 и пропустит первый матч 1/4 финала.

ПСЖ – Боруссия Д – видео голов

Ди Мария сдерживался до своей замены на 79-й минуте и уже казалось, что полузащитнику ПСЖ ничего не угрожает. Впрочем, аргентинец решил выбежать со скамейки запасных и присоединиться к массовой стычке команд в концовке встречи, за что получил от арбитра Энтони Тейлора "горчичник".

Напомним, Ди Мария отдал ассист на Неймара, который отметился первым мячом в ворота Боруссии.

ПСЖ одолел Боруссию и вышел в четвертьфинал ЛЧ – Неймар забил победный, заработал удаление и высмеял Холанда

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Теги
Лига чемпионов Анхел Ди Мария Анхел Ди Мария ПСЖ ПСЖ ПСЖ - Боруссия Дортмунд
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