Ди Мария пропустит первый матч ПСЖ в 1/4 Лиги чемпионов из-за абсурдной желтой карточки

Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария испортил свое удачное выступление в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии Д (2:0).

Аргентинец получил свою третью желтую карточку в Лиге чемпионов 2019/20 и пропустит первый матч 1/4 финала.

ПСЖ – Боруссия Д – видео голов

Ди Мария сдерживался до своей замены на 79-й минуте и уже казалось, что полузащитнику ПСЖ ничего не угрожает. Впрочем, аргентинец решил выбежать со скамейки запасных и присоединиться к массовой стычке команд в концовке встречи, за что получил от арбитра Энтони Тейлора "горчичник".

Напомним, Ди Мария отдал ассист на Неймара, который отметился первым мячом в ворота Боруссии.

ПСЖ одолел Боруссию и вышел в четвертьфинал ЛЧ – Неймар забил победный, заработал удаление и высмеял Холанда