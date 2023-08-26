"Я получил много звонков из Саудовской Аравии. Мне предлагали невероятные суммы, но я выбирал сердцем, поэтому решил вернуться в Бенфику.

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Я благодарен клубу и нашим болельщикам, потому что это что-то невероятное – встречать новых игроков таким образом. Получить такой прием было очень приятно. Я покинул клуб через парадную дверь и вернулся так же. Ко мне относятся очень хорошо", – приводит слова Ди Марии D Sports Radio.

Напомним, Анхель выступал за Бенфику с 2007 по 2010 годы, после чего поиграл за Реал, Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Ювентус.

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