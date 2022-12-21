За два дня до решающего матча ЧМ-2022 против сборной Франции аргентинец во время переписки со своей женой Хорхелиной Кардосо очень четко описал то, что потом и произошло. Доказательства предоставила Хорхелина, публиковав скрины переписки с мужем в WhatsApp.

"Я стану чемпионом мира, любимая. Это предопределено. И я забью гол, как на Маракане и Уэмбли", – написал Анхель, вспомнив, что забивал в финале Копа Америка и в Финалиссиме.

Девушка даже не знала, что на это ответить: "Это сообщение заставляет мое сердце замирать… Я не знаю, что тебе сказать".

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"Тебе не нужно ничего говорить. Идите и наслаждайтесь завтрашним днем, потому что мы станем чемпионами мира. Потому что 26 из нас, находящихся здесь, и семья каждого из нас заслуживают этого", – еще одно сообщение от Ди Марии.

В конце концов прогноз футболиста полностью оправдался. Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти, в третий раз в своей истории выиграв чемпионат мира. Анхель Ди Мария стал автором одного из голов в основное время, а также заработал пенальти, с которого Лео Месси открыл счет.

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