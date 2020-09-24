Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария вынужден будет пропустить несколько матчей своей команды за выходку в матче против Марселя (0:1).

Аргентинский полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария дисквалифицирован на 4 матча, сообщает официальный сайт Лиги 1.

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Наказание наложено на футболиста за плевок в сторону защитника Марселя Альваро Гонсалеса во время матча 3-го тура чемпионата Франции.

Напомним, в конце встречи команды устроили драку, в ходе которой форвард ПСЖ Неймар получил красную карточку за то, что ударил Гонсалеса сзади по голове. Удалены были также еще несколько футболистов. После матча Неймар обвинил Гонсалеса в расизме, хотя сам испанец отрицает подобные обвинения.

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