34-летний полузащитник после прощания с ПСЖ дал согласие на переход в Ювентус, утверждает La Gazzetta dello Sport . Представители сообщили туринцев о готовности заключить контракт.

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Это спровоцировало проведение активных переговоров. Сейчас "Старая синьора" близка к подписанию соглашения с Анхелем сроком на один год, его зарплата составит 7 миллионов евро. Решение Ди Марии о переезде в Серию А окончательное.

Напомним, аргентинец надевал футболку ПСЖ 7 сезонов. За это время он завоевал 18 трофеев, а также стал лучшим ассистентом в истории клуба (119 результативных передач в 295 матчах).

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