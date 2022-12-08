"Моей проблемой в Манчестер Юнайтед был тренер. Ван Гал был самым худшим в моей карьере. Я забивал, отдавал результативные передачи, а на другой день он показывал мне мои неточные передачи. Ван Гал вытеснял меня изо дня в день, он не любил игроков, которые были бы над ним", – цитирует Ди Марию Marca.

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"Мне жаль, что Ди Мария назвал меня худшим тренером, который у него был. Сейчас рядом со мной сидит Мемфис Депай, он также был в МЮ, когда я его возглавлял. Сейчас мы можем поцеловаться, однако не будем этого делать. Но это то, как все происходит в футболе", – ответил ван Гал.

Заметим, что уже 9 декабря Ди Мария сможет отомстить своему экс-тренеру в матче 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды – Аргентина. Начало в 21:00.

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Ángel Di María says Louis van Gaal is the worst coach he's ever had.



LVG:



'Here next to me sits Memphis. He was also at Manchester. And now we kiss on the mouth. We're not going to do that, but that's how it goes in football' pic.twitter.com/hLZy867ziR — B/R Football (@brfootball) December 8, 2022