Ди Мария назвал ван Гала худшим тренером в карьере – наставник сборной Нидерландов с юмором ответил
Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария вспомнил времена, когда выступал за Манчестер Юнайтед под руководством Луи ван Гала.
"Моей проблемой в Манчестер Юнайтед был тренер. Ван Гал был самым худшим в моей карьере. Я забивал, отдавал результативные передачи, а на другой день он показывал мне мои неточные передачи. Ван Гал вытеснял меня изо дня в день, он не любил игроков, которые были бы над ним", – цитирует Ди Марию Marca.
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"Мне жаль, что Ди Мария назвал меня худшим тренером, который у него был. Сейчас рядом со мной сидит Мемфис Депай, он также был в МЮ, когда я его возглавлял. Сейчас мы можем поцеловаться, однако не будем этого делать. Но это то, как все происходит в футболе", – ответил ван Гал.
Заметим, что уже 9 декабря Ди Мария сможет отомстить своему экс-тренеру в матче 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды – Аргентина. Начало в 21:00.
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