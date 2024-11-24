Бенфика в 1/16 финала кубкового турнира легко прошла Эштрелу (7:0). Читайте отчет об игре и смотрите видео голов на "Футбол 24".

Кубок Португалии, 1/16 финала

Бенфика – Эштрела – 7:0

Голы: Ди Мария, 2, 5, 18, Актюркоглу, 59, Амдуни, 81, Кабрал 86, 90

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Бенфика в борьбе за выход в 1/8 финала Кубка Португалии разгромила аутсайдера Примейра-лиги – Эштрелу. Главным героем матча стал полузащитник Анхель Ди Мария. 36-летний аргентинец еще до середины первого тайма оформил хет-трик, сняв вопрос о победителе.

На 2-й минуте он ворвался в штрафную, отдал поперечную передачу, которую было заблокировано защитником. Тогда Анхель решил взять игру на себя – сместился ближе к центру и точно пробил в дальний угол.

На 5-й минуте он снова оказался в штрафной, получил пас и решил пробить через себя в падении – получилось эффектно и результативно.

Впоследствии Ди Мария забил в третий раз – получив пас в центре штрафной, он на замахе посадил защитника на пятую точку и выстрелил под перекладину.

После перерыва Актюркоглу и Амдуни забили еще по голу, а довершил разгром Кабрал, которому удалось записать в свой актив дубль.

Украинский голкипер Анатолий Трубин уже традиционно для матчей Кубка получил отдых и наблюдал за игрой со скамейки запасных.

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