Ди Мария изменил решение относительно будущего в сборной Аргентины после триумфа на ЧМ
Вингер "альбиселесте" Анхель Ди Мария все же продолжит радовать аргентинцев выступлениями за национальную команду.
Футболист перед чемпионатом мира планировал, что эти соревнования будут для него последними на международном уровне. Теперь решение изменилось, информирует журналист Гастон Эдул.
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Это обусловлено желанием поиграть в статусе чемпиона мира за Аргентину. Доподлинно неизвестно, сколько еще времени Ди Мария будет выступать в футболке "альбиселесте". 14 февраля ему исполнится 35 лет.
Анхель наиграл за сборную 129 поединков, а на ЧМ-2022 принял участие в пяти матчах, оформив гол+пас в победном финале с Францией. Также в активе игрока Ювентуса есть победы в Кубке Америки, Финалиссиме и на Олимпиаде.
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