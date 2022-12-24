Футболист перед чемпионатом мира планировал, что эти соревнования будут для него последними на международном уровне. Теперь решение изменилось, информирует журналист Гастон Эдул .

Ди Мария предсказал чемпионство Аргентины и свою роль в финале – жена обнародовала доказательства

Это обусловлено желанием поиграть в статусе чемпиона мира за Аргентину. Доподлинно неизвестно, сколько еще времени Ди Мария будет выступать в футболке "альбиселесте". 14 февраля ему исполнится 35 лет.

Анхель наиграл за сборную 129 поединков, а на ЧМ-2022 принял участие в пяти матчах, оформив гол+пас в победном финале с Францией. Также в активе игрока Ювентуса есть победы в Кубке Америки, Финалиссиме и на Олимпиаде.