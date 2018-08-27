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Ди Канио: Футболисты Манчестер Юнайтед не готовы отдаваться ради Моуринью

16:10 54 Читати українською
Ди Канио: Футболисты Манчестер Юнайтед не готовы отдаваться ради Моуринью
Жозе Моуринью / Фото: Sky Sports

По мнению бывшего форварда сборной Италии Паоло Ди Канио, в раздевалке Манчестер Юнайтед не все в порядке.

"Тот факт, что Погба продолжает жаловаться публично, показывает, что часть игроков Манчестер Юнайтед поддерживает его и считает, что он прав. Я не говорю, что футболисты Юнайтед хотят отставки Жозе Моуринью. Я только объясняю: то, что происходит, свидетельствует о проблемах в раздевалке команды.

"Если ты хочешь уйти из Манчестер Юнайтед, скажи об этом клубу", – Моуринью "наехал" на Погба из-за возможного ухода игрока

Такая ситуация негативно влияет на игроков, которым нужно отдавать себя без остатка Моуринью.

Это не новая ситуация. Аналогичное происходило несколько лет назад в Челси. Матч с Брайтоном показал, что игроки Манчестер Юнайтед не выкладываются на поле. Нет, футболисты Манчестер Юнайтед не саботируют работу Моуринью, но они не готовы на самопожертвование ради него", – цитирует Ди Канио Sky Sports.

Манчестер Юнайтед не планирует увольнять Моуринью и не заинтересован в Зидане

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Англия Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью Паоло Ди Канио
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