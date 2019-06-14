Ди Франко может перейти в Александрию – клуб уже ведет переговоры с Карпатами

Александрия настроена усилиться атакующим полузащитником Карпат Франциско Ди Франко. Клубы уже начали диалог об условиях потенциального перехода.

Полузащитник Карпат Франциско Ди Франко стал объектом интереса Александрии. Бронзовый призер УПЛ уже начал переговоры с "зелено-белыми" относительно трансфера 24-летнего аргентинца, информирует Sportarena.

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Контракт Ди Франко с Карпатами действует еще два сезона – до лета 2021 года. Трансферная варисть игрока по данным Transfermarkt – 600 тысяч евро. В прошлом сезоне аргентинский хавбек забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

По итогам сезона 2018/19 Карпаты сохранили место в УПЛ, а Александрия стала бронзовым призером и будет играть в групповом турнире Лиги Европы. Несмотря на это, команду уже покинули 7 футболистов.

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