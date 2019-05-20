Ди Франческо возглавит Севилью и возобновит дуэт с Мончи, – СМИ

Бывший наставник итальянской Ромы Эйсебио Ди Франческо вскоре может вернуться к тренерской работе.

Полуфиналист Лиги чемпионов прошлого года может возглавить Севилью, сообщает Tuttomercatoweb.

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По информации издания, Ди Франческо почти согласовал детали 2-летнего контракта с нервионцами и готов к новому вызову в Испании. Но прежде 49-летний тренер должен договориться с Ромой о расторжении все еще действующего соглашения. Хотя тренер и был уволен "волками" в марте, но Рома продолжает платить ему зарплату.

В Севилье Ди Франческо возобновит работу со спортивным директором Мончи, занимавшим аналогичную должность в Риме, и уволенным из-за неудачной трансферной кампании. В апреле он начал работать на Рамон Санчес Писхуане.

Отметим, что Севилья завершила сезон 2018/19 в Ла Лиге на 6-м месте и сыграет в квалификации Лиги Европы.

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