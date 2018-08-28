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Ди Франческо сломал руку, празднуя гол в ворота Аталанты

22:43 65 Читати українською
Ди Франческо сломал руку, празднуя гол в ворота Аталанты
Эйсебио Ди Франческо / фото из соцсетей

Наставник Ромы Эйсебио Ди Франческо слишком эмоционально отреагировал на гол Костаса Маноласа в ворота Аталанты.

Главный тренер Ромы Эйсебио Ди Франческо сломал руку во время матча второго тура итальянской Серии А с Аталантой, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, после того как римлянам удалось сравнять счет в матче на 82-й минуте, специалист не смог сдержать эмоции. Он толкнул одно из кресел скамейки запасных и ударил рукой по ограждающему стеклу, что привело к повреждению. Ди Франческо появился на послематчевой пресс-конференции с забинтованным запястьем.

Сообщается, что позже у специалиста был диагностирован перелом кисти. Ди Франческо был прооперирован сегодня, 28 августа, и уже вернулся к работе с командой.

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Рома - Аталанта: Понедельник 27 августа 2018

Рома
Матч окончен
3 : 3
Аталанта
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Теги
Италия Рома Рома Эусебио Ди Франческо Эусебио Ди Франческо Рома - Аталанта
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