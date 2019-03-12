Ди Франческо может возглавить Фиорентину

Бывший тренер Ромы Эусебио Ди Франческо стал главным кандидатом на пост главного тренера Фиорентины.

Фиорентина сделала Ди Франческо главной целью на смену Стефано Пиоли, у которого заканчивается контракт этим летом, отмечает Corriere dello Sport.

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Пиоли недавно намекнул, что он не останется в команде по окончании этого сезона, а экс-тренер Сассуоло доступен после того, как оставил Рому на прошлой неделе.

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Газета добавляет, что кроме Ди Франческо, флорентийцы рассматривают кандидатуры Марко Джампаоло, Роландо Марана и Роберто Де Зерби.