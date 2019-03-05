Ди Франческо: Мое будущее сейчас неважно, важно пробиться в 1/4 Лиги чемпионов

Главный тренер Ромы Эйсебио Ди Франческо поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.

"Мое будущее сейчас неважно. Важна квалификация в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мы должны сосредоточиться на сохранении нашего преимущества и начать заново. Нам нужно правильно настроить нашу оборонительную игру, другое позаботится о себе самостоятельно.

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Ребята знают, что любой из них должен быть готов сыграть. Они не знают, кто выйдет на этот матч, мы подготовили всех. Я не скажу, кто играет: я хочу решить в последнюю минуту и ​​увидеть их лица.

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У нас тяжелые времена, поражение в матче против Лацио (0:3), подорвало боевой дух команды. Мы должны сосредоточиться на коллективе, а не на отдельных личностях. Очень важно, чтобы мы вышли с игроками, которые сосредоточены и готовы показать, что такое настоящая Рома", – цитирует Ди Франческо официальный сайт УЕФА.