toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДЕСНА - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Ди Франческо: Малком? Мне жаль, что все так произошло

19:14 42 Читати українською
Ди Франческо: Малком? Мне жаль, что все так произошло
Эйсебио Ди Франческо / Twitter

Главный тренер Ромы Эйсебио Ди Франческо прокомментировал провал своего клуба в трансфере Малкома.

В понедельник Рома официально согласовала трансфер Малкома из Бордо, однако в ситуацию вмешалась Барселона. Каталонский клуб сделал лучшее предложение в последний момент, когда бразилец уже готовился вылететь в Рим. В итоге, Малком стал игроком Барселоны, а Рома смирилась с тем, что ее "кинули".

Мончи объяснил проваленный трансфер Малкома и пригрозил Барселоне судом

"Малком? Об этом нужно спрашивать у Мончи. Я не расстроен, мне не жаль, что все так произошло. Однако если к нам кто-то и придет, то это будет более сильный игрок", – цитирует Эйсебио Ди Франческо Gazzetta dello Sport.

Малком в центрі уваги: Барселона підписала гравця, який ледь не опинився в Україні та довів до сліз Тіте

Теги
Рома Рома Италия Эусебио Ди Франческо Эусебио Ди Франческо Малком Малком
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • ЧМ-2018: определился лучший гол турнира
    ЧС 2018 — 18:48235 ЧМ-2018: определился лучший гол турнира
1
час
:
13
мин
Аякс
21:30
Штурм
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук