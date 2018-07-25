Ди Франческо: Малком? Мне жаль, что все так произошло

Главный тренер Ромы Эйсебио Ди Франческо прокомментировал провал своего клуба в трансфере Малкома.

В понедельник Рома официально согласовала трансфер Малкома из Бордо, однако в ситуацию вмешалась Барселона. Каталонский клуб сделал лучшее предложение в последний момент, когда бразилец уже готовился вылететь в Рим. В итоге, Малком стал игроком Барселоны, а Рома смирилась с тем, что ее "кинули".

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"Малком? Об этом нужно спрашивать у Мончи. Я не расстроен, мне не жаль, что все так произошло. Однако если к нам кто-то и придет, то это будет более сильный игрок", – цитирует Эйсебио Ди Франческо Gazzetta dello Sport.

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