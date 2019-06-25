Ди Бьяджо уволен с поста главного тренера сборной Италии U-21

Сборная Италии U-21 осталась без наставника после провального домашнего Евро-2019. Луиджи Ди Бьяджо подал в отставку.

Федерация футбола Италии приняла отставку Луиджи Ди Бьяджо с поста главного тренера сборной U-21, сообщает Football Italia.

Де Росси может возглавить сборную Италии U-21

Причиной этому стало фиаско итальянцев на Евро-2019, где подопечные Бьяджо не смогли выйти из группы. Роковым для итальянцев стало поражение из Польши (0:1), которое оставило команду Ди Бьяджо за бортом полуфинала.

О преемнике 48-летнего специалиста, который работал в команде 6 лет, пока не сообщается. Ранее в СМИ была информация, что у руля сборной Италии U-21 может стать легенда Ромы Даниэле Де Росси.

Супергерой у масці Зорро, або Чому Рома робить ставку на Фонсеку