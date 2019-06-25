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Ди Бьяджо уволен с поста главного тренера сборной Италии U-21

13:28 73 Читати українською
Ди Бьяджо уволен с поста главного тренера сборной Италии U-21
Луиджи Ди Бьяджо / Фото In Terris

Сборная Италии U-21 осталась без наставника после провального домашнего Евро-2019. Луиджи Ди Бьяджо подал в отставку.

Федерация футбола Италии приняла отставку Луиджи Ди Бьяджо с поста главного тренера сборной U-21, сообщает Football Italia.

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Причиной этому стало фиаско итальянцев на Евро-2019, где подопечные Бьяджо не смогли выйти из группы. Роковым для итальянцев стало поражение из Польши (0:1), которое оставило команду Ди Бьяджо за бортом полуфинала.

О преемнике 48-летнего специалиста, который работал в команде 6 лет, пока не сообщается. Ранее в СМИ была информация, что у руля сборной Италии U-21 может стать легенда Ромы Даниэле Де Росси.

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Даниэле Де Росси Даниэле Де Росси Италия Италия U-21 Италия U-21 Евро-2019 U-21 Луиджи Ди Бьяджо Луиджи Ди Бьяджо
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