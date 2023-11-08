Девушку и дочь Неймара пытались похитить
Во вторник, 7 ноября, семья форварда Аль-Хиляля и сборной Бразилии Неймара пережила попытку похищения.
Утром вторника воры проникли в дом девушки бразильца Бруны Бьянкарди и предприняли попытку похищения её совместной с Неймаром дочери Мэви. Событие произошло в бразильском городе Котия, информирует R7.
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"Операция" сопровождалась насилием по отношению к родителям Бруны – они были связаны, но впоследствии не пострадали. Злоумышленники задавали родителям Бруны вопросы о "влиятельной девушке" и её ребёнке. Полиция выдвинула версию, что преступники собирались их похитить.
Согласно источнику, соседи увидели, что в доме происходит что-то неладное, и вызвали полицию. Одного из преступников удалось задержать, остальные смогли скрыться с украденными вещами.
Напомним, что сам Неймар сейчас восстанавливается после тяжелой травмы.
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