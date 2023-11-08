Во вторник, 7 ноября, семья форварда Аль-Хиляля и сборной Бразилии Неймара пережила попытку похищения.

Утром вторника воры проникли в дом девушки бразильца Бруны Бьянкарди и предприняли попытку похищения её совместной с Неймаром дочери Мэви. Событие произошло в бразильском городе Котия, информирует R7.

Неймар перенес операцию после ужасной травмы колена – медштаб сборной Бразилии удивил прогнозом на восстановление

"Операция" сопровождалась насилием по отношению к родителям Бруны – они были связаны, но впоследствии не пострадали. Злоумышленники задавали родителям Бруны вопросы о "влиятельной девушке" и её ребёнке. Полиция выдвинула версию, что преступники собирались их похитить.

Согласно источнику, соседи увидели, что в доме происходит что-то неладное, и вызвали полицию. Одного из преступников удалось задержать, остальные смогли скрыться с украденными вещами.

Напомним, что сам Неймар сейчас восстанавливается после тяжелой травмы.

Бензема и Ко превратились в худшую команду лиги, лидер феерит даже без Неймара: Саудовская Аравия