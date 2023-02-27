СК Днепр-1 экспериментирует с контрольными матчами для команд своей системы.

Лидер УПЛ организовал спарринг между своей женской командой и молодыми ребятами из академии. Матч получился результативным – 3:2 в пользу подопечных Елены Кудзиевой, сообщает официальный сайт СК Днепр-1.

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Девушки могли похвастаться такой редкостью, как результативная передача голкиперки. Ольга Рябовол вывела Людмилу Кунину один на один с вратарем соперников – это был второй гол.

Женский чемпионат Украины вместе с мужским полноценно возобновится в начале марта. Девушки из СК Днепр-1 идут в середине турнирной таблицы.

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