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Девушка Лунина: Болею за Шахтер и хотела, чтобы Андрей играл именно там

20:14 137 Читати українською
Девушка Лунина: Болею за Шахтер и хотела, чтобы Андрей играл именно там
Андрей Лунин и Анастасия Тамазова / Фото из соцсетей

Девушка украинского голкипера Реала Андрея Лунина Анастасия Тамазова призналась какой ее любимый клуб, и рассказала об отношениях голкипера с родителями любимой.

"Я болею за донецкий Шахтер, нравится их игра. Честно говоря, хотела, чтобы Андрей играл именно там.

Мои родители очень хорошо отнеслись к Андрею с первого дня знакомства. Мне даже иногда кажется, что его они любят даже больше, чем меня. Особенно мама. Она всегда хотела сына, а не дочь, поэтому у нее особая любовь к нему: всегда переживает, чтобы он был сытым, не получил травм", – цитирует Анастасию издание FootBoom.

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Также девушка украинского легионера прокомментировала свою популярность среди испанских СМИ и болельщиков Реала.

"Совсем не ожидала подобного. Честно, было очень приятно читать все комплименты, однако для меня главное, чтобы Андрей играл и был счастлив, а не подобное внимание со стороны прессы", – добавила Анастасия.

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Теги
Шахтер Шахтер Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Андрей Лунин Андрей Лунин
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