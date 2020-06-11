toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ПЕРВАЯ ЛИГА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Девушка голкипера Шахтера сексуально разделась – откровенные фото

21:05 247 Читати українською
Девушка голкипера Шахтера сексуально разделась – откровенные фото
Девушка Трубина претендует на "Мисс Украина Вселенная"

Молодой голкипер Шахтера Анатолий Трубин прекрасно чувствует себя на любовном фронте.

18-летний талант, который успел дебютировать за первую команду "горняков", встречается с эффектной моделью Мариной. Девушка Трубина участвует в конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2020".

"Тот случай, когда сначала смотришь на лицо": девушка Юрченко поразила сеть соблазнительными фото

Она не стесняется позировать на камеру и дразнит подписчиков в социальных сетях откровенными фото.

К слову, ранее сообщалось, что Трубин заинтересовал Бенфику. Испанский тренер вратарей сборной Украины Педро Харо назвал его будущим нашего футбола.

Эротическая пауза: топ-30 фото жарких леди, которые будут стимулировать Роналду, Месси и двух звезд сборной Украины

blog_ava
Клопп блокировал трансфер звезды Шахтера в Ливерпуль – дончане просили "сумасшедшую" сумму
15:00
778
Теги
Шахтер Шахтер Девушки футболистов Анатолий Трубин Анатолий Трубин
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
27
мин
Ювентус
21:45
Милан
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук