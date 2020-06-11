Девушка голкипера Шахтера сексуально разделась – откровенные фото

Молодой голкипер Шахтера Анатолий Трубин прекрасно чувствует себя на любовном фронте.

18-летний талант, который успел дебютировать за первую команду "горняков", встречается с эффектной моделью Мариной. Девушка Трубина участвует в конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2020".

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Она не стесняется позировать на камеру и дразнит подписчиков в социальных сетях откровенными фото.

К слову, ранее сообщалось, что Трубин заинтересовал Бенфику. Испанский тренер вратарей сборной Украины Педро Харо назвал его будущим нашего футбола.

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