Девушка дня: эффектная модель, которая пленила сердце Хамеса Родригеса

Атакующий полузащитник Баварии и сборной Колумбии Хамес Родригес встречается с соблазнительной венесуэльской моделью Шеннон де Лимой.

Полузащитник Баварии Хамес Родригес, права на которого принадлежат Реалу, представил свою новую девушку. Ею оказалась 31-летняя модель из Венесуэлы Шеннон де Лима, которая на поле Альянц-Арены поздравила колумбийца с чемпионским титулом Бундеслиги.

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Интересно, что Шеннон – бывшая жена певца Марка Энтони, который всего за несколько месяцев до узаконивания их отношений расстался с Дженнифер Лопес. Их брак распался только через 2 года после свадьбы. Модель воспитывает сына, которому 11 лет.

К слову, Хамес также разведен с Даниэлой Оспиной – сестрой голкипера Наполи Давида Оспины. У бывшей пары есть дочь. Говорят, что семья распалась из-за российской модели, у которой были отношения с хавбеком сборной Колумбии.

Отношения Родригеса и де Лимы якобы продолжаются уже около года, однако до сих пор как игрок, так и модель их не подтверждали.

Напомним, будущее самого Хамеса до сих пор остается неопределенным. Арендное соглашение колумбийца подходит к завершению, а Бавария пока не выкупила у Реала права на игрока. В сезоне 2018/19 Родригес забил 7 голов и отдал 6 ассистов в 28 матчах.

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