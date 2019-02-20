Девушка дня: фантастическая подруга Неймара, которая поражает формами и делает страшные вещи в порыве ярости

Нападающий ПСЖ Неймар, похоже, не слишком скорбит в клубном лазарете, восстанавливаясь после второго за год перелома ноги.

Бразильские СМИ приписали Неймару очередной роман. 26-летний звездный футболист вроде бы пленил сердце своей соотечественницы – обольстительной модели Дуди Кастро.

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"Они общаются ежедневно через FaceTime, и они уже договорились о встрече. Их связывает большая страсть", – рассказала журналу Extra подруга модели, которая не захотела афишировать свое имя.

Неймар и Кастро уже открыто флиртуют в социальных сетях. Очаровательная брюнетка, в частности, назвала бразильца красавчиком, комментируя фото с его дня рождения.

Интересно, что в октябре прошлого года Дуда Кастро была арестована в Лос-Анджелесе, где она сейчас живет. Встречаюсь с бразильским певцом Габриэлем Араухо Маринсом Родригесом, более известным под псевдонимом "Билл", зажигательная брюнетка разбила бутылкой голову модели Натали Келет. Что ж, похоже, Неймару нравятся девушки с характером ...

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