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Девушка дня ЧМ-2018: невероятная Мисс Франции, вдохновлявшая Мбаппе феерично выбить Месси с Мундиаля

11:10 51 Читати українською

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отметился дублем в феерическом матче 1/8 финала Чемпионата мира 2018 против Аргентины. А на трибунах сияла его девушка Алисия Айлис.

Нападающий, который принес французам путевку в четвертьфинал, стал первым игроком до 20 лет в истории чемпионатов мира, который забил 2 гола и заработал пенальти. Только Пеле был младшим автором дубля в плей-офф Мундиаля. Мбаппе, который стал игроком матча Франция – Аргентина, старается держать в тайне свои отношения. Однако СМИ разведали, что его возлюбленной является Алисия Айлис, Мисс Франции 2017. Девушка стала первой в истории Мисс Французская Гвиана, которая выиграла конкурс красоты также во всей Франции.

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Алисия родилась в тот же 1998-й год, что и Киллиан. Айлис родом из Мартиники из семьи менеджера по вопросам экологии и инструкторши по вождению. Модель изучает право и не слишком похожа на тех девушек с силиконовыми формами, которых так любят футбольные звезды. Она берет другим – очаровательной улыбкой и невероятным шармом.

Алисия посетила матч 1/8 ЧМ-2018 и болела за Францию и своего парня. Разве мог Мбаппе сыграть иначе с такой поддержкой? Уруганний матч – не меньше.

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ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция
Матч окончен
4 : 3
Аргентина
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5
час
:
33
мин
Испания
17:00
Россия
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