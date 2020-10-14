Молодой талант Динамо Илья Забарный, который в текущем сезоне стал основным игроком "бело-синих", имеет с кем разделить свои успехи на футбольном поле.

Илья Забарный лишь несколько месяцев назад стал известен широкой общественности любителей футбола. Ряд травм в Динамо привели к тому, что Мирча Луческу дал шанс молодому защитнику, который только 1 сентября отпраздновал совершеннолетие. 18-летний Забарный выходил на поле как в матчах УПЛ, так и сыграл все 3 матча в квалификации ЛЧ, чем помог Динамо выйти в групповой турнир впервые с 2016 года.

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Андрей Шевченко заметил успехи дебютанта, пригласив его в сборную Украины. Конечно, где-то динамовскому центрбеку повезло, ведь из-за всем известных причин наставник "сине-желтых" не смог рассчитывать на представителей Шахтера. Как следствие, именно Забарный сенсационно сыграл в трех матчах сборной против грандов мирового футбола – Франции, Германии и Испании.

Еще недавно он был обычным перспективным юношей, а сегодня играет против лучших команд мира – и это еще впереди поединки ЛЧ против Ювентуса и Барселоны. Безусловно, в таком карьерном прыжке есть и заслуга второй половинки футболиста, которую зовут Ангелина.

Девушка, которой тоже 18 лет, учится в Киевском универсистети имени Шевченко. Кроме обучения, занимается раскруткой своего интернет-магазина одежды в Instagram. Их отношения длятся уже более двух лет, а недавно пара начала жить вместе – сам Забарный признался, что до достижения совершеннолетия он жил вместе с родителями. Как можно заметить на фотографиях, избранница Забарного тоже болеет за Динамо – причем стала это делать еще до того, как ее возлюбленный "засветился" на всю Украину.

"Не скажу, что это стресс, ведь я съехался с родным мне человеком, который мне по душе. Никаких запар, хлопот. Она мне во всем помогает. Поэтому я считаю, что это плюс", – заявил защитник Динамо.

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