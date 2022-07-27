Игроков обоих коллективов на матч выводили дети, покинувшие Украину из-за полномасштабного вторжения России. Также перед стартовым свистком футболисты Шахтера и зрители спели наш Гимн.

Аякс – Шахтер – 3:1 – видео голов и обзор матча с роскошным мячом Мудрика

Его на Йохан Кройф Арене в Амстердаме исполнила юная украинка. Ее пение взбудоражило игроков, болельщиков на трибунах и у экранов. После минутой молчания была увековечена память жертв войны.

К сожалению для украинцев, "горняки" уступили Аяксу со счетом 1:3. Единственным голом за дончан отличился Мудрик. Далее в планах команды Йовичевича встреча против Ромы (7 августа).