Девятка от "полтавского Анри" и дубль Цары в видеообзоре матча Ворскла – Александрия – 1:3
18:46 - Читати українською
В поединке 25-го тура чемпионата Украины Александрия на выезде одолела Ворсклу (3:1). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
36’ Tedi Цара
45’ Tedi Цара
36’ Tedi Цара
45’ Tedi Цара
Уже на 7-й минуте Ковалец вывел Александрию вперед, Добив сферу в сетку после пушечного удара Мишнева. В концовке тайма Цара удвоил преимущество гостей, замкнув передачу с левого фланга в дальний угол.
Александрия удержала победу над Ворсклой, забив трижды за тайм – дубль Цары ухудшил шансы полтавчан на выживание
Уже в добавленное к первому тайму время Теди оформил дубль после ошибки Исенко, который в падении не дотянулся до мяча. В середине второго тайма Ндукве один гол отквитал, но на большее полтавчан не хватило. Как следствие, четвертое подряд поражение Максимова и Ко.
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