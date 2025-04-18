В поединке 25-го тура чемпионата Украины Александрия на выезде одолела Ворсклу (3:1). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Уже на 7-й минуте Ковалец вывел Александрию вперед, Добив сферу в сетку после пушечного удара Мишнева. В концовке тайма Цара удвоил преимущество гостей, замкнув передачу с левого фланга в дальний угол.

Александрия удержала победу над Ворсклой, забив трижды за тайм – дубль Цары ухудшил шансы полтавчан на выживание

Уже в добавленное к первому тайму время Теди оформил дубль после ошибки Исенко, который в падении не дотянулся до мяча. В середине второго тайма Ндукве один гол отквитал, но на большее полтавчан не хватило. Как следствие, четвертое подряд поражение Максимова и Ко.