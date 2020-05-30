"Девять матчей, которые будут девятью финалами": голкипер Зари оценил свою готовность к сезону после тяжелой травмы

Вратарь луганского клуба Никита Шевченко рассказал о своей травме и подготовке команды к рестарту УПЛ.

"Я травмировался на сборах – на ровном месте порвал ахилл. На тренировке сделал движение к мячу, услышал треск. Сначала подумал, что кто-то ударил по ноге. Смотрю, никого нет. Тогда и понял, что это ахилл. Всего на восстановление при таких травмах идет от полугода до полутора лет.

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На карантине был в Киеве, восстанавливался в клинике – сложа руки, скажем так, не сидел. Первую тренировку я пропустил, позже приехал. Но Виктор Скрипник сказал, что нас ждет девять матчей, которые будут для Зари девятью финалами. Надо ребятам настроиться, чтобы мы смогли решить задачу, которую для себя определили", – сказал Шевченко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, голкипер травмировался в январе на зимних сборах команды в Турции. Заря после 23-х туров занимает второе место, набрав 46 очков. Сегодня луганчане приедут в гости к Александрии. Начало матча в 17:00.

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