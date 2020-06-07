Девять клубов Первой лиги обратились к УАФ по ситуации с доигрыванием чемпионата

Ситуация с доигрыванием Первой лиги 2019/20 продолжает оставаться неизвестной.

Сегодня, 7 июня, на заседании Исполкома УАФ должны решить судьбу Первой лиги 2019/20, которая так и не возобновилась после вынужденной паузы. Впрочем, уже появилась информация, что объявление вердикта могут отложить.

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Минай, Горняк-Спорт, Авангард, Николаев, Балканы, Черноморец, Кремень, Волынь и Прикарпатье обратились в исполком УАФ с коллективным обращением. Указанные клубы просят оставить в силе решение Совета лег ПФЛ от 21 мая (о завершении Первой лиги в традиционном формате), а проведение второго заседания считают нелегитимным.

Кроме того, клубы указывают на незаконность действий руководства ПФЛ, которое создает негативные прецеденты на будущее.

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