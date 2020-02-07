Девич забил дебютный гол после возвращения в Сабах и помог команде одержать важную победу

В 16-м туре первенства Азербайджана Сабах одержал результативную победу над Габалой (3:2). Первый гол за свою команду забил Марко Девич.

Чемпионат Азербайджана, 16 тур

Сабах – Габала – 3:2

Голы: Девич, 19, Марина, 22, Шахвердиев, 64 (авт) – Исгандаров, 5, Райсел, 90+1 (пен)

В 16-м туре встречались аутсайдеры турнирной таблицы – Сабах и Габала. Гости повели уже на 5-й минуте матча, но на 19-й Марко Девич сравнял счет. Этот мяч стал первым для 36-летнего экс-форварда сборной Украины после возвращения в Сабах из сербского Вождоваца. В итоге Девич отыграл в этом матче ровно час, после чего был заменен.

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Сразу же Сабах забил и второй гол, а во втором тайме гости поразили собственные ворота. На последних секундах игры Габала с пенальти сократила отставание, но было уже поздно. 3:2 – важная победа Сабаха, который набрал 16 очков и поднялся на 6 место турнирной таблицы. У Габалы и Сабаила осталось по 13 баллов. Лидирует Карабах – 34 очка.

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