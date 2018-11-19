Девич сообщил, где хочет завершить карьеру

Форвард азербайджанского Сабаха Марко Девич рассказал, где хотел бы повесить бутсы на гвоздь.

"Общался с Черноморцем и Металлистом 1925, но решил еще поиграть за границей. Если позволит здоровье, то, возможно, возвращение состоится. Однозначно, если буду заканчивать, то в Украине", – сказал Девич в эфире программы Профутбол на канале 2+2.

Девич рассказал о своих тренерских амбициях

Напомним, украинский нападающий сербского происхождения с 2006 по 2012 годы и с 2013 по 2014 годы выступал в составе харьковского Металлиста, также половину сезона 2012/2013 провел в Шахтере.

Сейчас Марко является нападающим азербайджанского Сабаха, за который уже забил 5 голов.

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