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Девич: Сейчас я на 90% игрок, на 10% – тренер

12:27 24 Читати українською
Девич: Сейчас я на 90% игрок, на 10% – тренер
Марко Девич / Фото ФФУ

Бывший форвард Металлиста и сборной Украины Марко Девич рассказал о своих тренерских перспективах и поделился мыслями об окончании карьеры.

– Ты уже тренер?

– Будущий тренер.

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– Ты чувствуешь, что это твоя профессия?

– Сейчас я еще футболист, я еще играю.

– На сколько процентов ты игрок, а на сколько – тренер?

– Именно на сегодняшний день на 90% – игрок, на 10 процентов – тренер.

– Сколько бы ты хотел еще поиграть?

– Недавно мне исполнилось 35 лет. Я на каждую тренировку и игру выхожу, как на последнюю. Я понимаю, что большие ошибки, паузы и травмы могут повлиять на завершение моей карьеры. Хотелось бы еще порадовать себя и болельщиков – забить важный гол, выиграть игру. Одновременно с этим не хочется, чтобы последнее впечатление о Марко Девиче, которого все знали, было "не очень".

– Ты еще не почувствовал, что нужно завершать?

– Точно нет, – сказал Девич в программе "Моя игра с Аллой Бублий".

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Теги
Металлист Металлист Марко Девич Марко Девич Мир Алла Бублий
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