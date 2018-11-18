Девич рассказал о своих тренерских амбициях

Бывший нападающий Металлиста и Шахтера Марко Девич надеется стать хорошим тренером.

"Вроде для нас, как игроков, все знакомо, но есть и терминология, есть некоторые вещи, которым нужно научиться для тренерской работы. Надо вместе совместить практику и теорию, чтобы стать хорошим тренером.

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Было бы неплохо, как в футболе, так и в тренерской работе оставить свой след в Украине", – сказал Девич в эфире телеканала "Футбол 1".

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