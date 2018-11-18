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Девич рассказал о своих тренерских амбициях

17 ноября 22:49 43 Читати українською
Девич рассказал о своих тренерских амбициях
Марко Девич / фото из соцсетей

Бывший нападающий Металлиста и Шахтера Марко Девич надеется стать хорошим тренером.

"Вроде для нас, как игроков, все знакомо, но есть и терминология, есть некоторые вещи, которым нужно научиться для тренерской работы. Надо вместе совместить практику и теорию, чтобы стать хорошим тренером.

Девич признался, что ждет вызова в сборную Украины

Было бы неплохо, как в футболе, так и в тренерской работе оставить свой след в Украине", – сказал Девич в эфире телеканала "Футбол 1".

Гусев, Девич, Эдмар и другие тренеры получили диплом категории "А"

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