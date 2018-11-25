Девич признался, почему Ярославский отправил его в дубль Металлиста, когда форвард находился на пике формы

Экс-форвард Металлиста Марко Девич рассказал, почему президент клуба Александр Ярославский отправил его тренироваться с дублирующим составом, когда игрок был лучшим бомбардиром УПЛ.

"У меня заканчивался контракт. Тогда я был одним из ведущих игроков команды, поэтому решил попросить зарплату, как у легионеров.

У меня не было эгоизма. Не было такого: "Я забил десять голов, кто-то забил четыре, поэтому я должен стать самым высокооплачиваемым игроком в команде". Мы просто начали разговор. Я сказал, что надо переходить на другие суммы. Переговоры я вел сам, без агента.

Девич: Сейчас я на 90% игрок, на 10% – тренер

Когда я назвал сумму, я не сказал, что должно быть так и никак иначе. Я озвучил цифры в рамках разумного. Не было такого, что вся команда зарабатывала по 500-600 тысяч, а я требовал три миллиона. Я не требовал столько, чтобы меня выгнали. У меня не было цели идти в дубль.

Ярославский сказал, что я шантажирую клуб – меня отправили в дубль. В то же время были куплены Бланко и Кристальдо, за которых клуб заплатил 15 млн. Они поехали вместе с командой на сборы, а я – тренировался с дублем. И только когда в команде увидели, что данные футболисты не могут себя найти в команде, со мной решили поговорить. Если бы Бланко и Кристальдо в первых трех играх забили по четыре мяча, моя история в Металлисте закончилась бы", – сказал Девич в программе "Моя игра с Аллой Бублий".

Девич сообщил, где хочет завершить карьеру