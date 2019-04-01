Девич: После перехода в Вадуц понимал, что вряд ли меня вызовут в сборную Украины

Экс-форвард Металлиста и Шахтера Марко Девич оценил свои шансы на попадание в состав сборной Украины.

"Мог бы Девич помочь сборной Украины? Не знаю... Когда я был в Рубине, когда не вызывали, я думаю, что да. Сейчас понятно, что чемпионат Азербайджана – не то место, чтобы играть в сборной. Не тот уровень, на котором хочет Шевченко, чтобы играли футболисты.

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Не знаю, как бы я сейчас помог. Возможно, на каких-то 15-20 минут где-то выйти. Я всегда рядом, если нужно помочь, если меня нужно пригласить в сборную. Но после перехода в Вадуц было понятно, что вряд ли меня еще когда-либо вызовут.

Сейчас сборная Шевченко выглядит очень хорошо. Многие ребята играют за рубежом, это радует. Если будет немного везения, все будет хорошо. Думаю, сборная становится лучше и лучше.

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Сербия или Украина? Знал, что будет такой вопрос. Я бы хотел, чтобы на Евро-2020 вышли обе команды", – сказал Девич в эфире YouTube-канала Вацко Live.