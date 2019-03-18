Девич получил вторую красную карточку в Азербайджане – одноклубник оттягивал форварда от арбитра

Бывший нападающий Металлиста и Шахтера Марко Девич снова был удален в матче чемпионата Азербайджана.

Чемпионат Азербайджана, 21 тур

Сабах – Сумгаит – 1:1

Гол: Эйюбов, 77 - Маммедов, 40

Удаление: Девич, 28

В поединке против Самгаила Марко покинул поле уже в середине первого тайма. Нападающий получил первую желтую карточку за симуляцию, после чего решил выразить арбитру свое возмущение, за что рефери показал Девичу еще одно предупреждение.

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Напомним, в начале февраля Марко уже был удален с поля, также получив две желтые карточки в матче с Габалой.

В нынешнем сезоне Девич провел в чемпионате Азербайджана 8 матчей, в которых забил 7 голов.

Эпизод с удалением Девича на видео, начиная с 1:25