Девич победным голом помог Вождовацу нанести Партизану первое поражение в сезоне

Вождовац в рамках 11-го тура чемпионата Сербии на чужом поле обыграл белградский Партизан.

Чемпионат Сербии, 12 тур

Партизан – Вождовац – 1:2

Голы: Павлович, 90+1 – Николич 28 (п), Девич, 90+4

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Завершение отчетного матча оказалось драматичным. Павлович в компенсированное время, казалось, спас для Партизана ничью, однако через несколько минут Марко Девич забил победный мяч.

Отметим, что это первое поражение для белградского коллектива в нынешнем сезоне чемпионата Сербии. В то же время Марко Девич забил за Вождовац во втором матче подряд.