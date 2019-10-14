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Девич объявил, когда завершит карьеру

10:38 19 Читати українською
Девич объявил, когда завершит карьеру
Марко Девич / Starsport

Бывший форвард сборной Украины Марко Девич поделился впечатлениями от работы Андрея Шевченко на посту главного тренера "желто-синих" и рассказал про планы насчет дальнейшей игровой карьеры.

"Для меня было большим удовольствием играть с Шевченко. Его достижения говорят за него. Само имя Андрея Шевченко – это мотивация для футболистов сборной Украины играть в футбол.

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За кого болеть в матче Сербия – Украина? За интересный футбол. Хочу, чтобы и Сербия, и Украина были на Евро-2020. Я уверен, подопечные Тумбаковича будут доказывать, что фиаско на выезде было случайностью. На самом деле, это был большой удар и шок для команды. Правда, коллектив Шевченко тогда сыграл замечательно.

Выступления за новую команду? Все нормально, я играю в Сербии, в Высшей лиге. На 99% я уверен, что это мой последний сезон в футбольной карьере", – рассказал Девич в эфире передачи Профутбол.

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