Девич надеется, что "сине-желтые" подарят шанс Сербии

Экс-форвард сборной Украины Марко Девич прибыл в расположение "сине-желтых", чтобы встретиться со своими бывшими коллегами по национальной команде и поделился ожиданиями от матча Сербия – Украина.

"Не мог не приехать в сборную Украины. Посидеть, увидеть своих друзей, почувствовать атмосферу сборной. Вспоминали прошлое, поговорили о текущей ситуации, о предстоящем матче. Хочу поздравить Украину с выходом на Евро. Большие молодцы. Нет слов, как они это качественно сделали.

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Матч против Сербии ничего не дает сборной Украины в плане результата. А у Сербии есть небольшой шанс. Думаю, украинцы должны выходить на этот матч без психологического давления, чтобы проверить каких-то игроков. У сербов мотивация будет серьезной, особенно после 0:5.

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За кого буду болеть? В начале квалификации откровенно сказал, что хочу, чтобы обе команды вышли на Евро. Но украинцы уже обеспечили себе выход, а у сербов еще есть шанс. Хотелось бы, чтобы через этот матч Сербия тоже попала на Евро. Может, Украина сделает уступку Сербии. Знаю, будет трудно, но все-таки небольшой шанс есть", – сказал Девич в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, Марко Девич имеет сербское происхождение, но в 2008 году был натурализован и начал свои выступления за сборную Украины. За "сине-желтых" нападающий провел 35 матчей.

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