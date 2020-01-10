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Девич может присоединиться к Черноморцу

10 января 10:18 810 Читати українською
Девич может присоединиться к Черноморцу
Марко Девич / MN Press

Бывший форвард Металлиста и Шахтера Марко Девич может перебраться в Одессу уже этой зимой.

Марко Девич может стать игроком Черноморца в зимнее трансферное окно, информирует Odessa.online.

Девич официально покинул Вождовац

Отмечается, что одним из важных факторов может стать экс-наставник Девича Мирон Маркевич – отец главного тренера одесского клуба Остапа Маркевича.

Напомним, Марко родом из Сербии, но 2008 года был натурализован и начал свои выступления за сборную Украины. Всего за "сине-желтых" нападающий провел 35 матчей, отметившись 7 голами. Кроме того, Девич известный по выступлениям за Волынь, Металлист и Шахтер. Последним клубом нападающего был Вождовац, с которым Марко разорвал контракт этой зимой, и находится в статусе свободного агента.

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