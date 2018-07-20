Девич может перейти в Металлист 1925

Нападающий Марко Девич снова может вернуться в Харьков уже в Металлист 1925.

Экс-форвард Металлиста Марко Девич готов подписать контракт с Металлистом 1925 Об этом каналу Футбол 1 сообщил основатель клуба Сергей Стороженко.

Девич покинул Вадуц

"Сейчас Марко – свободный агент. Я с ним разговаривал буквально два дня назад. Он не против приехать в Харьков.

Пока он рассматривает другие предложения и находится за пределами Украины. Если другие они его не устроят, мы, возможно, вернемся к переговорам с ним. Сейчас нет никаких оснований говорить, что Девич сегодня или завтра станет футболистом нашего клуба", – сказал Стороженко.

Девич выступал в составе Металлиста с 2006 по 2012 и с 2013 по 2014 годы.

Девич: Карьеру завершать не собираюсь