Девич: Имел разные предложения, но почувствовал, что надо вернуться домой – в Сербию

Украинский нападающий Марко Девич прокомментировал свой трансфер в сербский Вождовац.

"Конечно, самая главная мотивация возвращения в Сербию – семья. Имел разные предложения, но чувствовал, что время вернуться домой. Счастлив, что перешел в Вождовац – это один из лучших клубов Сербии. Здесь все едины, именно из этого клуба я и поехал за границу.

Марко Девич стал игроком Вождоваца

Постепенно знакомлюсь с командой, ожидаю скорой адаптации. Хочу помочь молодежи развиваться правильно. Всегда готов дать совет или как-то помочь. Хочу быть примером на поле и вне его. Хочу, чтобы мы вместе достигли наилучших результатов. Хочется сыграть на домашней арене.

Сейчас в клубе феноменальные условия. Стадион только остался почти неизменным, когда я покинул его в 2004-м", – рассказал Девич в комментарии официальному сайту Вождоваца.

Напомним, Марко Девич выступал за Вождовац в 2004 году, откуда перешел в луцкую Волынь.

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